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Hava yastığı kapağının altına saklanan kokaini Coo buldu

03.03.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da zehir tacirinin otomobilin airbag (hava yastığı) kapağının altına sakladığı 1 kilo 50 gram kokain narkotik köpeği Coo buldu.

Hava yastığı kapağının altına saklanan kokaini Coo buldu

Olay, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Aramada narkotik köpeği Coo’nun da aracın ön kısmındaki airbag kapağının altına saklanan kokaini buldu. Polis, Coo’nun tepki verdiği yerden 1 kilo 50 gram kokain çıkardı. Olayın ardından M.B.Ö. (23) isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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