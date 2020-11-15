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Hava yastığı sayesinde kazayı yara almadan atlattı

AKSARAY HABERLERİ  | 15.11.2020 22:14 | Son Güncelleme

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çıkarak önce ağaca sonra da trafik tabelasına çarptı.

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje çıkarak önce ağaca sonra da trafik tabelasına çarptı. Aracın ön kısmının hurdaya döndüğü kazada sürücü hava yastığı sayesinde burnu bile kanamadan kazayı atlattı.
Kaza, Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı Coğlaki Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarından şehir merkezi istikametine seyreden Mustafa A. (63) yönetimindeki 68 BT 480 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, Coğlaki Kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak önce ağaca, sonrada trafik tabelasına çarptı. Kazada aracın ön kısmı adeta hurdaya dönerken, kaza anında hava yastıklarının açılması nedeniyle sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, otomobil çekici ile otoparka çekildi.
Araç sürücüsü Mustafa A., “Arabanın kaloriferi soğuktaydı, sıcağa aldım. Biraz pusluydu. Bu tarafa gelince fark etmedim, bir takırtı duydum” dedi.

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