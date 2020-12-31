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Havacılık Parkı kentin cazibe noktası olacak

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 31.12.2020 13:53 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kentin simgelerinden biri olan Havacılık Parkı’nda gerçekleştirilecek çalışmalar ile parkın önemli bir cazibe noktası olacağını kaydetti.Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir’in önemli simgelerinden biri olan Havacılık Parkı’nda gerçekleştireceği çalışmalar ile parkın daha aktif bir hale gelmesini sağlayacak.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kentin simgelerinden biri olan Havacılık Parkı’nda gerçekleştirilecek çalışmalar ile parkın önemli bir cazibe noktası olacağını kaydetti.
Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir’in önemli simgelerinden biri olan Havacılık Parkı’nda gerçekleştireceği çalışmalar ile parkın daha aktif bir hale gelmesini sağlayacak. Aralık 2020’de Tepebaşı Belediyesi’ne devri gerçekleşen alanın daha etkin biçimde kullanılması, kent halkının yanı sıra Eskişehir’e dışardan gelen vatandaşların da parkı ziyaret edebilmeleri adına önemli çalışmalar gerçekleştirilecek. Havacılık Parkı’nın varlığını gelecekte de sürdürmesinin, genç nesillere havacılığı sevdirilebilmek adına önemli katkılar sunacağını belirten belediye yetkilileri, alanın Tepebaşı’na yakışır şekilde düzenleneceğini kaydetti. Parkın Eskişehir’in havacılık sektöründeki geçmişini ve yerini vurgulayıcı özellikleri korunurken, şehrimizin cazibe merkezlerinden biri olmasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilecek.

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