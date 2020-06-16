Havacılık sektörü 2028'de yüzde 45 büyüyebilir

İSTANBUL (AA) - İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Düzgün, pandemi döneminin havacılık sektöründeki büyümeyi yavaşlattığını belirterek, sektörün 2028 yılında 2019'a göre yüzde 45 büyüyeceğini bildirdi.

İstanbul Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, dünyanın dört bir yanında etkisini gösterirken, ekonomik olarak da ülkeleri ağır etkiledi. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında ise havacılık yer alıyor.

Krizin ağır bir şekilde seyrettiği bahar aylarında hava yolu yolcu taşımacılığı dünyanın her yerinde durma noktasına geldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Kovid-19'dan etkilenen havacılık sektörünün 2023'ten önce tamamen toparlanamayacağını ve sektörün derin yapısal değişikliklerle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

- "Havacılık, vazgeçilmezliğini sürdürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Düzgün, pandemi döneminin sadece havacılık sektöründeki büyümeyi yavaşlattığını belirterek, gelecek yıllarda sektörün daha fazla gelişeceğine işaret etti.