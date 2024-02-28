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Havacılık sektörünün temsilcileri İstanbul’da bir araya geldi

İHA İHA
28.02.2024 12:39
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İGA İstanbul Havalimanı, dünya havacılık sektörünün önde gelen temsilcilerini İstanbul’da bir araya getirdi.

Havacılık eğitimi alanında küresel bir merkez olma vizyonuyla, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü-International Civil Aviation Organization (ICAO) ile “Global Eğitim Sempozyumu” düzenlendi.

İGA İstanbul Havalimanı, dünya çapındaki havacılık kurumlarının ve havalimanlarının üst düzey yöneticilerini İstanbul’da ağırladı. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü - International Civil Aviation Organization (ICAO) ile ortak düzenlenen Global Eğitim Sempozyumu, Excellence Through Innovation: Transformation in Training Workshop - İnovasyon Yoluyla Mükemmellik: Eğitimde Dönüşüm Çalıştayı 26-27 Şubat tarihleri arasında İstanbul düzenlendi.

Çalıştayda açılış konuşmasını yapan İGA İstanbul Havalimanı CEO vekili Selahattin Bilgen ,İGA İstanbul Havalimanı’nın havacılık eğitimi alanında küresel bir merkez olmayı hedeflediğini söyledi.

2022 yılından itibaren büyük bir hamle gerçekleştirdiklerini söyleyen Bilgen, “İGA İstanbul Havalimanı olarak böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için gurur duyuyoruz. Havacılık eko-sistemindeki hedeflerimizin tümünün eğitime verilen güçlü destekle gerçekleşebileceğinin bilincindeyiz. Bu amaçla çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. ICAO’nun eğitim akreditasyonunu Mayıs 2022’de gerçekleştirdik, şimdiden tüm ICAO Trainair Plus üyelerinin faydalanabileceği birçok farklı eğitim geliştirme sürecini başlattık. ICAO’nun Global Training Steering ??" Küresel Eğitimi Yönlendirme Komitesi’ne seçildik. ICAO’nun hedeflerine destek olmak için 3 personelimizi de 2 yıllığına Montreal’de görevlendirdik. Bu programımızı genişletmek ve sektöre örnek bir uygulama haline getirmeyi planlıyoruz. Bunlar bizim için son derece önemli çalışmalar. Amacımız; havacılık eğitimi konusunda dünyada referans noktası olmak" dedi.

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