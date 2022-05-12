YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Havai fişek kutusunu ateşleyerek yaralanan çocuklardan biri gözünden ameliyat edildi

Havai fişek kutusunu ateşleyerek yaralanan çocuklardan biri gözünden ameliyat edildi

12.05.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havai fişek kutusunu ateşleyerek yaralanan çocuklardan biri gözünden ameliyat edildi

Tokat'ta, buldukları havai fişek kutusunu yakan ve patlaması sonucu yaralanan 4 çocuktan biri gözünden ameliyat edildi.

Kent merkezindeki Ali Paşa Camisi'nin bahçesinde buldukları ve boş alanda ateşe verdikleri kutunun patlamasıyla yaralanan çocuklardan Tarık Kipel'in gözündeki parçalar, Tokat Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

Kipel'in, çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Ali Paşa Camisi'nin bahçesinde dün bir havai fişek kutusu bulan Osman Gazi Utuş, Ensar Utuş, İlbey Tekçe ve Tarık Kipel isimli çocuklar, boş alanda kutuyu ateşe vermişti. Kutunun gürültüyle patlaması sonucu yaralanan çocuklar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İlbey Tekçe, tedavisinin ardından dün taburcu edilmişti. Osman Gazi ve kardeşi Ensar Utuş'un tedavisi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı, taburcu edilmeden aşısını yaptırdıKovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı, taburcu edilmeden aşısını yaptırdı
Anahtar Kelimeler:
Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 14 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:28
Sabah
05:12
Öğle
12:35
İkindi
16:29
Akşam
19:48
Yatsı
21:25
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

'Sütyensizsiniz kızmasınlar' deyince...

'Sütyensizsiniz kızmasınlar' deyince...

“Cinsiyet istemiyorum” dedi! Penisini kestirdi

“Cinsiyet istemiyorum” dedi! Penisini kestirdi

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

“Göğüslerim o kadar büyük ki herkes bana bakıyor”

“Göğüslerim o kadar büyük ki herkes bana bakıyor”

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.