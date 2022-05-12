Havai fişek kutusunu ateşleyerek yaralanan çocuklardan biri gözünden ameliyat edildi

Tokat'ta, buldukları havai fişek kutusunu yakan ve patlaması sonucu yaralanan 4 çocuktan biri gözünden ameliyat edildi.

Kent merkezindeki Ali Paşa Camisi'nin bahçesinde buldukları ve boş alanda ateşe verdikleri kutunun patlamasıyla yaralanan çocuklardan Tarık Kipel'in gözündeki parçalar, Tokat Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

Kipel'in, çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Ali Paşa Camisi'nin bahçesinde dün bir havai fişek kutusu bulan Osman Gazi Utuş, Ensar Utuş, İlbey Tekçe ve Tarık Kipel isimli çocuklar, boş alanda kutuyu ateşe vermişti. Kutunun gürültüyle patlaması sonucu yaralanan çocuklar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İlbey Tekçe, tedavisinin ardından dün taburcu edilmişti. Osman Gazi ve kardeşi Ensar Utuş'un tedavisi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor.



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