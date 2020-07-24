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Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 24.07.2020 16:36 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, Muğla’nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi 260 numaralı sokak Melahat Keskin Apartmanında meydana geldi.

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Muğla’nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi 260 numaralı sokak Melahat Keskin Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kedinin havalandırma boşluğunda mahsur kalmasının itfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye tarafından kurtarılan kedi tekrar doğal ortamına salındı.

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

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Merkez
Kaleli Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
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Can Eczanesi
Bodrum
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Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Ümit Eczanesi
Bodrum
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