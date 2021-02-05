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Havalar ısındı, İzmir’de plaj ve parklar doldu

05.02.2021 21:37 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Dikili ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara ve kumsallara akın etti.İzmir’in Dikili ilçesinde, güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkaran vatandaşlar, güneşli havayı görünce dışarıya çıkarak park ve kumsalları doldurdu.

İzmir’in Dikili ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara ve kumsallara akın etti.
İzmir’in Dikili ilçesinde, güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkaran vatandaşlar, güneşli havayı görünce dışarıya çıkarak park ve kumsalları doldurdu. Haftalardır süren soğuk havalar ve ardından yaşanan sel felaketinin ardından Dikilili vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı. 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kimileri kumsalda termosta getirdikleri çaylarını içerken kimileri çocuklarını oyun parkına götürdü. Kimileri ise balık tutarak vakit geçirdi.
Dikili’nin Çandarlı Mahallesi’nde de benzer manzaralar vardı. Kale çevresi ve sahil kalabalıktı. Jandarma birimlerinin zaman zaman sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyardığı gözlemlendi.
Çocuklarıyla birlikte Çandarlı sahiline gelen Erdem Aktan, “Hava çok güzel, bu aylarda böyle havalar aslında kuraklığın bir işareti ama son haftalarda da hasret kaldık. Biz de daha fazla evde duramadık hemen çoluk çocuk dışarı çıktık. Bu havalar bizim için sürpriz oluyor. Bulduğumuz anda değerlendiriyoruz” dedi.

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