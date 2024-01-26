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Havalar soğudu, balığa olan rağbet arttı

İHA İHA
26.01.2024 09:35 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da havaların soğumasıyla birlikte balığa olan ilgi arttı.

En çok tercih edilen balıkların başında ise hamsi ve istavrit yer aldı.
Son günlerde Elazığ’ı etkisi altına alan soğuk hava etkisini sürdürürken, havaların soğumasıyla birlikte balık satışları da arttı. Soğuklukla birlikte insanların balık yeme isteğinin arttığını ve bundan dolayı da yoğunluk olduğunu söyleyen balıkçılar, en çok tercih edilen balık çeşitlerinin hamsi ve istavrit olduğunu aktardı.

Balıkçı Ramazan Erdoğan, ’’Havalar soğudu, bundan dolayı da vatandaşların balığa yoğun bir ilgisi var. Hem kış aylarının vazgeçilmezi hem de fiyat olarak ekonomik olduğu için vatandaşların büyük ilgisi var. En çok satılan balıklar arasında hamsi, istavrit, alabalık ve bizim tatlı su balıklarımız geliyor. Hem fiyat olarak uygun, bundan dolayı da vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen balık çeşitleridir. Tatlı su balıkları 40 liradan başlıyor, 250 liraya kadar yükseliyor. Etin dörtte birine balık satışlarımız var. Hamsi 90 ve istavrit 90 lira. Çeşit olarak 20 çeşide yakın balık çeşidimiz var. Vatandaşların yoğun bir talebi var. 2 ay kadar bir zamanımız kaldı, sağ olsun vatandaşlar da balıklara rağbet gösteriyor” dedi.

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