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Havalar soğudu sakatat ürünlerine talep arttı

SİİRT HABERLERİ  | 18.11.2020 12:02 | Son Güncelleme

Siirt’te kış aylarının vazgeçilmez yemekleri arasında olan sakatat ürünlerine talep korona virüs nedeniyle arttı.Sakatat ürünlerinin, korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin vazgeçilmezi olduğunu belirten sakatatçı Lokman Kaya, kış aylarının gelmesiyle satışlarında artış yaşandığını söyledi.

Siirt’te kış aylarının vazgeçilmez yemekleri arasında olan sakatat ürünlerine talep korona virüs nedeniyle arttı.
Sakatat ürünlerinin, korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin vazgeçilmezi olduğunu belirten sakatatçı Lokman Kaya, kış aylarının gelmesiyle satışlarında artış yaşandığını söyledi. Kaya, "Soğuk havaların başlaması ile birlikte sakatat ürünlerine rağbet arttı. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ama yine yetiştiremiyoruz. Bağışıklık sistemine sakatat ürünleri iyi geldiği için vatandaşlarımız çok talep ediyor. Kelle paça, işkembe, bumbara rağbet var. Çevre illerden de sipariş alıyoruz. Satışlardan memnunuz" dedi.
Soğuk havalarda sakatat ürünlerini tükettiklerini dile getiren Hasan Akgül adlı müşteri, ürünü bağışıklık sistemini güçlendiren etkisi olması sebebiyle tükettiklerini söyledi. Akgül, "Havalar soğudu. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi nedeni ile sakatat almaya geldik. Haftada iki defa alıyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

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