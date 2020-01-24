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Havalar soğumayınca leylekler, Iğdır’ı mesken tuttu

IĞDIR HABERLERİ  | 24.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi’nin "Çukurovası" olan Iğdır, dört mevsim leyleklere ev sahipliği yapıyor.Her yıl binlerce göçmen kuşu ağırlayan Iğdır, dört mevsim leyleklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin "Çukurovası" olan Iğdır, dört mevsim leyleklere ev sahipliği yapıyor.
Her yıl binlerce göçmen kuşu ağırlayan Iğdır, dört mevsim leyleklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Iğdır’dan sıcak ikliminden dolayı ayrılmayan leylekler, Ulu Cami ve Iğdır Valiliği binası üzerine yaptıkları yuvalarla güzel bir görüntü oluştururken vatandaşların da ilgi odağı oluyor. Hemen hemen her binanın ve caminin çatısına yuva yapan leylekler, Iğdır’ın simgesi haline gelmiş durumda. Iğdırlı vatandaşlar leyleklere her ne kadar alışık olsalar da leylekleri izlemeye doyamıyorlar. Aras Nehri ve Karasu Havzasının yakın olmasından dolayı bölgede yoğun yaşayan leylekler, ilkbahar ayında yeni yuvalar da yapmaya başlıyor.

“Iğdır’ın yerlisi oldular”
Iğdır’ın mikro klima özelliğinden dolayı kış ayında da şehri terk etmeyen leyleklerin besin alanlarını Aras Nehri ve Bulakbaşı sulak alanları oluşturuyor. Iğdır’da insanlara alışan leylekler, kentin yerlisi haline gelmiş durumda.
Yurt genelinde soğuk havanın ve kar yağışının etkili olduğunu belirten Faik Karaçöl isimli vatandaş, “Çevre illerde kar bir metreye yakın iken Iğdır’da hafif bir kar yağdı ve o da hemen eridi. Leylekler ocak ayının yirmi ikisi olmasına rağmen hala Iğdır’ı terk etmedi. Her yıl olduğu gibi bu yılda Iğdır’ın havası sıcak geçiyor. Havanın sıcak olması da leyleklerin gitmeyişinden rolü var. Hayvanların en akıllısı leyleklerdir, bunu böyle biliyoruz. Akıllı leyleklerimiz bereketi ile çok şükür bizimle kalıyorlar" dedi.

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