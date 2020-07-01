Havaların ısınmasıyla vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti

Uşak’ta, havaların ısınması nedeniyle evlerde sıcakta bunalan vatandaşlar, korona virüse aldırış etmeden cadde ve sokaklara akın etti.

Yeni tip korona virüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber havaların ısınmasıyla birlikte Uşak’ta cadde ve sokakları eski günlerine geri döndü. Uşak’ta en ünlü caddelerinden biri olan Mecburiyet Caddesi olarak da bilinen İsmet Paşa Caddesinde sıcak havalardan dolayı yoğunluk yaşandı. Vatandaşların büyük bir bölümünün korona virüs tedbirleri kapsamında maske takımına uyarken sosyal mesafe kuralı ise zaman zaman unutuldu.

Özel bir sebebinden dolayı sokağa çıkan vatandaşlardan Hikmet Arslan, vatandaşlarda bana bir şey olmaz güvencesi olduğunu ancak bu hastalık böyle bir şey olmadığını belirtti. Hikmet Arslan, “Bizim İnsanımızda bir özellik var. Bana bir şey olmaz hesabı güvence var ama maalesef bu böyle bir hastalık değil. Gözle görünmeyen bir şey. Yani düşmanımızın ne oldu belirsiz. Vatandaşlarımızın maske takmalarını isteriz. Çünkü bu olay tedbir alınmayacak bir olay değil. Çok büyük tehlikeli bir hastalık. Bütün dünyayı gördüğünüz gibi sardı. Çok acil bir durum olmadığı sürece dışarıya çıkmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu

