Havaların soğuması meyve ve sebze fiyatlarına olumsuz yansıdı

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da havaların soğumasıyla birlikte pazarlarda meyve ve sebze fiyatlarında artış yaşandı. Kentte kurulan semt pazarında esnaf tarla ürünlerinden sera ürünlerine geçilmesiyle fiyatlarda azda olsa bir miktar artış olduğunu dile getirdiler.

Afyonkarahisar’da hava sıcaklılarının mevsim normallerine dönmesinin ardından pazarlarda meyve sebze fiyatları da artış gösterdi. Özellikle domates ve salatalık gibi ürünlerin tarladan seraya dönmesiyle fiyatlarda gözle görülür derecede artış meydana geldi. Afyonkarahisar’da havaların soğumasıyla birlikte fiyatlarda bir miktar artış olduğunu belirten pazarcılar, yine de afaki bir fiyatın söz konusu olmadığını kaydettiler. Yaz aylarında tarla ürünlerinin çok olması nedeniyle meyve sebze fiyatlarının düşük olduğunu söyleyen esnaf, sera ürünlerine dönülmesinin ardından bir küçükte olsa bir artışın söz konusu olduğunu ifade ettiler.

Mevsim meyvelerinden üzüm 5 lira ile 7 lira arasında satılırken, domatesin kilosu ise 3 ila 5 lira arasında değişiyor. En çok tüketilen ürünlerden patatesin satış fiyatı ise en düşük 1 TL’den satılırken, soğan ise yine 75 kuruşu ile 1,5 TL arasında satılıyor.

