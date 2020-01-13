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  4. Havalı Silahlar Türkiye Kupasına Kayseri Damgası

Havalı Silahlar Türkiye Kupasına Kayseri Damgası

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.01.2020 15:56 | Son Güncelleme

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Fedarasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Kupası müsabakalarına Kayserili sporcular damga vurdu.10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupasında Havalı Tabanca kategorisinde mücadele eden Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcularımız müsabakalarda 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Havalı Silahlar Türkiye Kupasına Kayseri Damgası

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Fedarasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Kupası müsabakalarına Kayserili sporcular damga vurdu.
10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupasında Havalı Tabanca kategorisinde mücadele eden Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcularımız müsabakalarda 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Ayrıca ilk kez yıldız bayanlar kategorisinde yarışan Eda Türkoğlu müsabakaları altıncı, yine ilk kez yarışmaya giren Mahmut SABAN yıldız erkekler kategorisinde 7 olmuştur.
Türkiye Kupası müsabakalarında ayrıca eski rekoru yine kendisine ait olan Meryem Nur Korkut 295 puan ile Minik bayanlar Türkiye Rekoru kırdı.
Minik Bayanlar Kategorisinde
1- Meryem Nur korkut
2- Fatma Tuana Kurtoğlu
3-Sude Kübra Eker
4-Hasret Nur Korkut
Minik erkekler
1. Adem Efe Karakavak
3. Ege Kağan Ceylan
5.Alperen Balcıoğlu

Havalı Silahlar Türkiye Kupasına Kayseri Damgası

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