Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

MERSİN (AA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, 564 sporcunun katılımıyla başladı.

Erdemli ilçesindeki Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda tüfek sporcuları, resmi antrenmanlarına çıktı.

Şampiyonaya katılan 34 ilden 372'si tabanca, 192'si tüfek olmak üzere 564 sporcu, yarın sıralama müsabakası yapacak.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar Asbaşkanı Kadri Akgün, basın mensuplarına, yeni yılın ilk şampiyonasını Mersin'de düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Bu yıl yoğun bir çalışma döneminde olacaklarını dile getiren Akgün, şampiyonada dereceye girecek sporcuların mart ayında Norveç'te yapılacak Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'na katılacağını kaydetti.

Akgün, sporculardan umutlu olduklarını belirterek, "Yılın ilk Türkiye Şampiyonası, hem Avrupa Şampiyonası'na hazırlık hem de yıl içindeki Dünya Şampiyonası'na hazırlık amacı taşıyor. Hedefimiz elimizdeki olimpik sporcularımızın puanlarını yüksek tutmak, arkadan gelecek yetenekli, umut vadeden genç sporcularımıza da yer açmak. Amacımız burada milli takım iskeletini oluşturmaktır." diye konuştu.

Sporculardan Enes Buğra Yayla da hedefinin milli takıma girerek, yurt dışında başarı elde etmek olduğunu belirtti.

Ahmet Kenan Ergin ise milli takım baraj puanını artırıp Norveç'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedeflediğini ifade etti.

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, 6 Şubat'ta tabanca sporcularının müsabakalarıyla sona erecek.

