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Havalı ve Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

07.04.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havalı ve Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

MERSİN (AA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Bütün Dallar Türkiye Şampiyonası, 304 sporcunun katılımıyla başladı.

Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen şampiyona kapsamında, sporcular resmi antrenmanlarına çıktı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Zeki Altıntaş, gazetecilere, şampiyonaya 18 ilden 40 kulübün 304 sporcusunun katıldığını söyledi.

Altıntaş, yarışmaların kategorileri hakkında bilgi vererek, baraj puanını geçen sporcuların milli takımda görev alacağını belirtti.

Rusya'da, ağustos ayında yapılmasıplanlanan Avrupa Şampiyonası'nın ise Polonya'ya alındığını anımsatan Altıntaş, "Sporcularımız, Avrupa Şampiyonası'nın ardından ekim ayında Mısır'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak." ifadesini kullandı.

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