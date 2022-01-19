YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Havalimanı personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Havalimanı personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

19.01.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havalimanı personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Şırnak'ta havalimanı personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında görevli temizlik personelinin bulunduğu sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, kar nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cizre-İdil kara yolunun 13. kilometresinde devrildi.

Kazada 5 kişi yaralandı.

İdil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi''Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'
Tüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkatTüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkat
Şırnak'ta 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıŞırnak'ta 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Şırnak Cizre

Şırnak Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
05:51
Sabah
07:15
Öğle
12:26
İkindi
15:04
Akşam
17:26
Yatsı
18:46

Şırnak Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Çarşamba

Hayat Eczanesi
Sirnakmerkez
Halis Eczanesi
Cizre
Mina Eczanesi
Silopi
Nas Eczanesi
Idil
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.