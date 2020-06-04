Havalimanı taşımacılığını, büyükşehir belediyesi düzenleyecek

Uçak seferlerinin 5 Haziran Cuma günü başlayacak olmasıyla beraber, şehir merkezi ile Çardak Havalimanı arasındaki yolcu taşımacılığını Denizli Büyükşehir Belediyesi düzenleyecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Denizli Çardak Havalimanı’nda 28 Mart 2020’de durdurulan uçak seferleri, 5 Haziran 2020 Cuma günü başlayacak. Bu tarihten itibaren kent merkezi ile Çardak Havalimanı arasında yolcu taşımacılığını Denizli Büyükşehir Belediyesi yapacak. Belediye ekipleri havalimanına ulaşımın kolaylaştırılması, yolcu taşıma kapasitesinin etkin şekilde kullanımı ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasını hedefliyor.

2 farklı noktadan servisler kalkacak

Vatandaşların Çardak Havalimanı’na güvenli, konforlu ve hijyenik araçlarla Denizli Büyükşehir Belediyesi kalitesiyle taşıma yapılacağı belirtilirken, seferler hakkında bilgi almak ve rezervasyon yapmak için 0258 244 00 44 ve 0258 371 31 70 numaralı telefon hatlarından bilgi alınabileceği belirtildi. Farklı araç tipleriyle yolcu taşımacılığına başlayacak olan Belediye, servislerin daha önce de kalkış noktası olan İstiklal Caddesi’ndeki eski kütüphane önünden ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali’nden hareket edeceğini bildirdi.

