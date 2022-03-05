Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı’nda üzerinde uyuşturucu bulunan kişi, hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, 24 Şubat’ta İzmir'e gitmek için Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen ve giriş kontrolünde çantasında öğütücü bulunan Muhammet Mücahit Saatçioğlu’na polis ekiplerince detaylı arama yapıldı.
Üst aramasında metal kutu içerisinde 4 gram esrar ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan Saatçioğlu’nun, yoklama kaçağı olduğu da belirlendi.
HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu olduğu öğrenilen ve hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapılan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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