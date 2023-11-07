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Havaya ateş açan 1’i çocuk 3 kişi gözaltına alındı

07.11.2023 08:12 | Son Güncelleme:
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Çorum’da bir parkta havaya ateş açan 1’i çocuk 3 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisleri gören şahıslar tabancayı bir otomobilin altına attı.

Havaya ateş açan 1’i çocuk 3 kişi gözaltına alındı

Olay, Mimar Sinan 1. Cadde’de bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parka gelen 1’i çocuk 3 şahıs havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi. Şahıslar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, şahıslar polis ekiplerini gördükleri esnada Mimar Sinan 10. Sokak üzerine giderek tabancayı park halindeki bir otomobilin altına sakladı.
Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu otomobilin altına atılan tabanca polis ekipleri tarafından bulunarak incelenmek üzere el konuldu.

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