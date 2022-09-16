YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. HAVELSAN insansız hava aracı BAHA'yı yeniden tasarladı

HAVELSAN insansız hava aracı BAHA'yı yeniden tasarladı

16.09.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HAVELSAN AR-GE ve Mühendislik Direktörü Mehmet Onur Özçelik: - "BAHA'yı güncelledik. Şu anda yeni bir tasarım olarak tamamen farklı özelliklere sahip bir platform ile uçuş testlerimizi gerçekleştiriyoruz"

İLYAS GÜN - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ait bir kuruluş olan HAVELSAN AŞ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda BAHA insansız hava aracını yeniden tasarladı.

HAVELSAN AR-GE ve Mühendislik Direktörü Mehmet Onur Özçelik, AA muhabirine, BAHA insansız hava aracının HAVELSAN'ın öz kaynaklarıyla başlattığı bir proje kapsamında üretilen insansız hava aracı olduğunu söyledi.

BAHA'nın HAVELSAN'ın önemli bir projesinin bileşeni olduğunu belirten Özçelik, "BAHA ilk ortaya çıkarken yerli ve milli otopilot yazılımımızı ve sürü algoritmalarımızı test etmek için kullanılan bir platformdu. Biz bu platform üzerinde algoritmalarımızı geliştirdik. Yapılan geliştirmelerin testlerini Silahlı Kuvvetlerimizin olduğu bölgelerde gerçekleştirmek istedik ve birçok alana gittik. Bunu yapmaktaki amacımız, öncelikle Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki ihtiyacını doğru tanımlamak, görmek ve yerinde test etmekti. Bununla birlikte bu test platformunun kendisini de geliştirmiş ve daha iyi hale getirmiş olduk." dedi.

Özçelik, BAHA üzerinde çalışmaları tamamladıklarını ifade ederek, "BAHA'yı güncelledik. Şu anda yeni bir tasarım olarak tamamen farklı özelliklere sahip bir platform ile uçuş testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çok yakın zamanda bu platformu denemek için sahalarda olacağız. BAHA sadece Silahlı Kuvvetlerimiz için tasarladığımız bir ürün değil. Bunun yanı sıra dost ve müttefik ülkeler için de ihraç etmek istediğimiz ürünlerimizden bir tanesidir. Bu kapsamda birçok ülkeye farklı etkinliklerde ürünümüzü tanıtıyor ve bununla ilgili test ve demo faaliyetlerinde bulunuyoruz. Anlaşma imzalamak için yoğun çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

- Çok uzaktan tespit ve teşhis yapabilecek

Yeni BAHA'nın birçok özelliği olduğunu vurgulayan Özçelik, şöyle devam etti:

"Bunlardan en önemlilerinden biri, aslında uçuş için uygun olmayan hava şartlarında artık uçabilecek olmasıdır. Bu kapsamda özellikle soğuk hava şartlarında, sızdırmazlık özelliği ile belirli yağmur ve yağış şartları altında uçuş yapabiliyor olacak. Bununla birlikte görüntüleme sistemi olarak kameraları çok daha gelişmiş, çok daha uzak mesafeden tespit ve teşhis yapabilecek özellikte elektro optik sistemleri olacak. Yine üzerinde sinyal karıştırma ortamında stabil şekilde uçabilmesini sağlayacak çözümler olacak. Bunları geliştirmek için sahada birçok test faaliyetinde bulunduk. Yeni prototipin üretimi bitti, şu an uçuş testlerinde, kullanıcı demo faaliyetlerimize başladık. Bu kapsamda yeni geliştirdiğimiz uçağımızı test ediyoruz, umarım çok daha iyi sonuçlar alarak Silahlı Kuvvetlerimize destek olacağız."

Yeni prototipin üretiminin bittiğini, uçuş testlerinin devam ettiğini anlatan Özçelik, "Önümüzdeki dönemde dijital birlik projesi ile kullanıma alınmasını öngörüyoruz. Dijital Birlik Projesi, insansız hava araçları, insansız kara araçları ve insansız deniz araçlarından oluşan bir proje. Arkasında yine HAVELSAN'ın geliştirmiş olduğu komuta kontrol sistemi ile beraber tam entegre bir sistem olarak aslında geleceğin muharebe sisteminin altyapısını oluşturuyor. Bu kapsamda HAVELSAN'ın ciddi ürün çalışması var." ifadesini kullandı.

Özçelik, BAHA'nın yüzde 90 yerlilik oranına sahip olduğuna işaret ederek, "Tasarımı bizim tarafımızdan yapılıyor, gövdesi tamamen yerli firmalarımızla üretiliyor. İçeriğinde kullandığımız komponentleri çoğunlukla yerli firmalarımızdan alıyoruz." dedi.

BAHA'nın farklı tip ve ağırlıklarda faydalı yük taşıyabilen yeni platformları üzerinde de test ve performans testlerinin yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Özçelik, hem yurt içi hem de yurt dışında yeni anlaşmalar imzalamak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda 18 zanlı yakalandıSamsun merkezli hırsızlık operasyonunda 18 zanlı yakalandı
Sivasspor'un formaları, Cluj Havaalanı'nda kaybolduSivasspor'un formaları, Cluj Havaalanı'nda kayboldu
Konyaspor stadına kavuşuyorKonyaspor stadına kavuşuyor
Anahtar Kelimeler:
Samsun HAVELSAN

Samsun Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
04:42
Sabah
06:09
Öğle
12:35
İkindi
16:05
Akşam
18:51
Yatsı
20:12

Samsun Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Cuma

Ömer Eczanesi
Ilkadim
Orkide Oran Eczanesi
Ilkadim
Canik Eczanesi
Canik
Çelebi Eczanesi
Atakum
Karataş Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.