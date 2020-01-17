Havran protokolü öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Balıkesir’in Havran ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yarıyılının sona ermesiyle birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi Havranlı öğrenciler de karne heyecanını yaşadı.

Havran’daki 4 bin 369 öğrencinin karne aldığı bugün Havran protokolü de Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu’nda öğretmenlerle birlikte öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular. Karne dağıtım törenine Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Havran Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Asarlı ve daire amirleri katıldı.

Karne dağıtımından evvel öğrencilerle tatil planları hakkında sohbet eden Kaymakam Şeref Aydın öğrencilere hitaben; “Hepinizi çok seviyorum, güzel bir tatili hak ettiniz. Gönlünüzce keyfinizce de bir tatil geçirmenizi diliyorum. Tatil süresince iyi vakit geçirmenizin yanında sizden tek bir şey yapmanızı istiyorum, o da bol bol kitap okumanızdır” dedi.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu da öğrencilere cep telefonu, bilgisayar ve televizyon ile geçirilen zamanın sınırlı olması gerektiğini ve onun dışında dilediklerince dinlenip eğlenerek, büyüklerini ziyaret edip onlarla vakit geçirerek güzel bir tatil geçirmeleri dileğini iletti.

Kaymakam Şeref Aydın ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra öğretmenlere de iyi tatil dileklerini ileterek okuldan ayrıldılar.

