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Havran’da 24 saat aralıksız dezenfekte çalışması yapılıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.03.2020 12:51 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs ile mücadele kapsamında Balıkesir’in Havran ilçesinde belediye ekipleri 7 gün 24 saat görev yaparak dezenfekte işleme yapıyor.İlçede insanların bulunduğu tüm kapalı ve açık alanlarda yapılan çalışmaları bizzat Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy takip ediyor.Başkan Ersoy “Sağlığımızı tehdit eden Coronavirüsü’ne karşı vatandaşlarımızı korumak ve yayılmasını önlemek amacıyla belediye ekiplerimizce gün boyu şehir merkezinde, öncelik ortak kullanım alanı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, okullar, ibadethaneler, cezaevi, parklar, pazar yerleri, tüm cadde ve sokaklar gece ve gündüz saatlerinde dezenfekte çalışmaları yapılmış olup halen devam etmektedir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs ile mücadele kapsamında Balıkesir’in Havran ilçesinde belediye ekipleri 7 gün 24 saat görev yaparak dezenfekte işleme yapıyor.
İlçede insanların bulunduğu tüm kapalı ve açık alanlarda yapılan çalışmaları bizzat Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy takip ediyor.
Başkan Ersoy “Sağlığımızı tehdit eden Coronavirüsü’ne karşı vatandaşlarımızı korumak ve yayılmasını önlemek amacıyla belediye ekiplerimizce gün boyu şehir merkezinde, öncelik ortak kullanım alanı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, okullar, ibadethaneler, cezaevi, parklar, pazar yerleri, tüm cadde ve sokaklar gece ve gündüz saatlerinde dezenfekte çalışmaları yapılmış olup halen devam etmektedir. Lütfen duyarlı olalım, zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayarak virüsten korunalım.” Dedi.

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