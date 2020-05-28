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Havran’da asfalt seferberliği

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.05.2020 15:27 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 20 ilçenin birçok noktasında altyapı ve üstyapı çalışmalarını hızlandırdı, şehir adeta şantiyeye döndü.Pandemi sürecinde azalan yoğunluğu ve sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan turistik bölgeleri hummalı bir şekilde sezona hazırlarken diğer yandan da 20 ilçede asfalt ve yol bakım çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 20 ilçenin birçok noktasında altyapı ve üstyapı çalışmalarını hızlandırdı, şehir adeta şantiyeye döndü.
Pandemi sürecinde azalan yoğunluğu ve sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan turistik bölgeleri hummalı bir şekilde sezona hazırlarken diğer yandan da 20 ilçede asfalt ve yol bakım çalışmalarına devam ediyor. Birçok ilçede olduğu gibi Havran’da da asfalt seferberliği ilan eden Büyükşehir Belediyesi; ilçede 7,9 kilometrelik yolda 12 bin 716 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Büyükşehir ayrıca Havran Millet Bahçesi’nin aydınlatma çalışmalarını tamamladı, ilçeye semt spor sahası kazandırarak Kocaseyit İlkokulu’nun bahçe düzenlemesini yaptı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise ilçeleri tek tek ziyaret ederek belediye ekiplerince gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceliyor. Vatandaşların daha rahat ve konforlu bir yaşam sürebilmeleri için kent genelinde ihtiyaç duyulan her türlü yatırım ve projeyi hayata geçirme gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “Hemşehrilerimizin isteklerine kulak verip hizmet üretmek, hayatı kolaylaştırmak ve şehri güzelleştirmek için yoğun mesai harcıyoruz. Bir yandan alt ve üst yapı yatırımlarını hayata geçirirken diğer yandan da ufak dokunuşlarla hayatı kolaylaştıran çözümler üretmeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

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