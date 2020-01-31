Havran’da pazarcılara sabah çorbası ikram edildi

Balıkesir’in Havran ilçesi Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası, pazar yerinde sabah sıcak çorba ikramında bulundu.

Her yıl geleneksel hale getirilen etkinlik büyük ilgi oldu. Oda Başkanı Murat Hançer, “Göreve geldiğimiz günden itibaren her yıl geleneksel hale getirdiğimiz çorba hayrını bu yılda gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hayrı düzenleme amacımız ebediyete intikal etmiş oda üyelerimiz, başkanlarımız aynı zamanda pazarımızın bereketinin artması ve müşterilerimiz ile birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek yanında soğuk geçen kış günlerinde sabah erken saatinde tezgahlarını açan mesleklerini icra eden esnafımızın içini ısıtmak. Cuma gününde, pazarımızda dualar ile buluştuk. Rabbim emeği geçen hayrımıza katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun” dedi.

