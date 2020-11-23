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Havutlu semt pazarına kavuştu

ADANA HABERLERİ  | 23.11.2020 11:30 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi Havutlu Mahallesini semt pazarına kavuşturdu.

Yüreğir Belediyesi Havutlu Mahallesini semt pazarına kavuşturdu. Mecit Serçe Caddesi’nde kurulacak semt pazarı Perşembe günleri hizmet verecek.
Yıllardır bir semt pazarı olmayan Havutlu Mahallesi, mahalle sakinlerinden gelen talep ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in talimatı doğrultusunda Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün girişimleri ile sonunda semt pazarına kavuştu.
Havutlu Mahallesi Muhtarlığı önü, Mecit Serçe Caddesi’nde kurulacak olan semt pazarı Perşembe günleri mahalle sakinlerine hizmet verecek.
Yapılan kura çekimi ile 41 pazarcı esnafına yerlerini teslim eden Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilk gün maske, eldiven kontrolü ve hijyen denetimi de yaptı.
Pazarcı esnafı ve mahalle sakinlerine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kocaispir, “Pazarı olmayan Havutlu mahallemizi yıllar sonra semt pazarımıza kavuşturduk. Hayırlı uğurlu olsun. Salgının etkisini artırdığı bu günlerde maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde tüm mahalle sakinlerimize ve pazarcı esnafımıza hayırlı alışverişler, bereketli bol kazançlar diliyorum. İlçemiz genelinde tüm pazarlarımızda denetimlerimiz artarak devam ediyor. Maske, mesafe, hijyen denetimlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızın, en iyi fiyatla en taze ürüne ulaşmalarını sağlamak amacıyla Zabıta ekiplerimiz bir taraftan pazardaki ürünlerin gramaj, fiyat ve tazeliğini kontrol ederken, bir taraftan da sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Her şey sağlığımız için” şeklinde konuştu.
Semt pazarına kavuşan Havutlu Mahallesi sakinleri Başkan Kocaispir’e teşekkür etti.

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