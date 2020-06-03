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Havuz inşaatı hızla yükseliyor

AMASYA HABERLERİ  | 03.06.2020 16:14 | Son Güncelleme

Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için titiz ve hummalı çalışma yürüten Suluova Belediyesi inşaat çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Bu kapsamda ekipler, soyunma odaları, idari birim odaları için demir bağlama, beton hazırlıklarına devam ederken, havuz çanağı dolgusunun alt teçhizat çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için titiz ve hummalı çalışma yürüten Suluova Belediyesi inşaat çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, soyunma odaları, idari birim odaları için demir bağlama, beton hazırlıklarına devam ederken, havuz çanağı dolgusunun alt teçhizat çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Sözünü verdiğimiz Kapalı Yüzme Havuzumuzun inşaatı hummalı bir şekilde devam ediyor. İnşallah kısa sürede tamamlayıp Suluovalı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.
Çocukların daha güvenli ve temiz ortamlarda büyümesi ve kendilerini geliştirebilmesi için ilçedeki oyun, spor ve sosyal alanların sayısını her geçen gün artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Üçok, gençliğe ve spora olan yatırımların hızla artarak devam edeceğini ifade etti.

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