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Havuza düşen kangal köpeğini, kardeşi kurtardı

ANTALYA HABERLERİ  | 28.03.2020 17:10 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde yağmur suyu havuzuna düşen dişi kardeşini kurtarmak için çaba sarf eden erkek kangal köpek, havuzun kenarına gelen kardeşini boynundan yakalayıp, kenara doğru çekti ve sudan kurtarmayı başardı.

Antalya’nın Serik ilçesinde yağmur suyu havuzuna düşen dişi kardeşini kurtarmak için çaba sarf eden erkek kangal köpek, havuzun kenarına gelen kardeşini boynundan yakalayıp, kenara doğru çekti ve sudan kurtarmayı başardı. Kurtarma anı ise köpeklerin sahibinin kamerasına yansıdı.
Serik Belediyesi’nde güreşçi antrenörü olarak görev yapan ve aynı zamanda koyunları bulunan Ferit Çilenker, ‘Kraliçe’ ve ‘Reis’ isimli kangal köpeklerini de yanına alarak, Yeşilyurt Mahallesi’nde koyunlarını otlatmaya gitti. O sırada Kraliçe isimli dişi köpek, mahalledeki seranın yağmur suyu havuzuna düştü. Havuzda bir süre yüzdükten sonra sudan çıkmaya çalışan köpek, başarılı olamadı. Köpeğin ‘Reis’ isimli erkek kardeşi de, Kraliçe’yi kurtarmak için havuzun etrafında dolaştı. Köpek, havuzun kenarına gelen kardeşini boynundan yakalayıp, kenara doğru çekti ve sudan kurtarmayı başardı.
Köpeğin, kardeşini sudan kurtarma çabası, sahipleri Çilenker’in kamerasına yansıdı.
2 köpeği küçüklüklerinden bu yana beslediğini ifade eden Çilenker, “Havuzun kenarında gezerken Kraliçe suya düştü. Erkek kardeşi de havuzun kenarında dolaştı. Nasıl çıkaracağını düşündü. O anlar benim de dikkatimi çekti ve kameraya aldım. Kraliçe hafif uzandı ve Reis, kulak yapısından tutup onu geri geri çıkardı. Allah’ın takdiri, demek ki kardeşlik böyle bir şey. Köpeklerin 2’si de birbirine çok sadıktır” dedi.

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