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Havza Belediyesi boş kalan sokaklarda virüs avladı

SAMSUN HABERLERİ  | 18.04.2020 17:55 | Son Güncelleme

Havza’da, korona virüsle mücadele kapsamında iki gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.

Havza’da, korona virüsle mücadele kapsamında iki gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar boş kaldı. Havza Belediyesi yasağın ilk günü çalışmalarına ara vermeden devam etti.

Sokağa çıkma yasağının başlaması ile birlikte boş kalan sokaklarda Havza Belediyesi tarafından Kaplıcalar mevkisi, Mehmetçik Meydanı ve 25 Mayıs Mahallesi’nde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Ayrıca çöp konteynerleri da yıkandı. Havza Belediyesi Zabıta Ekiplerince ilçe genelinde ekmek satışı yapanları denetleyerek genel hijyen kurallarına uymaları maske ve eldiven takmaları ve vatandaşın mağdur olmaması için sık sık servis yapılması konusunda uyarılarda bulunuldu. Veteriner Hizmetleri birimi tarafından ise sokağa çıkma yasağı süresinde sokak hayvanları için belirli noktalarda sokak hayvanları besleme noktaları oluşturularak buralara mama ve su bırakıldı.

"Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor"
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yaptığı açıklamada Havza’da halkın sokağa çıkma yasağı süresinde mağdur olmaması için çalışmalara ara verilmeden devam edildiğini belirterek, "Bu süreçte belediyemiz Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz 24 saat esası üzerinden çalışmakta. Yine sokak hayvanlarımız için Veteriner Hizmetleri birimimiz tarafından ilçemizde belirli noktalara mama bırakıldı. Unutmayalım yapılan her şey halkımızın sağlığı için. Havza’da sokağa çıkma yasağına uyma oranı oldukça yüksek. Gözlemlediğimiz kadar Havza yasağa uymakta. Bundan ötürü halkımıza teşekkür ederim" dedi.

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