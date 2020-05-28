YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Havza Belediyesi camileri dezenfekte etti

Havza Belediyesi camileri dezenfekte etti

SAMSUN HABERLERİ  | 28.05.2020 15:44 | Son Güncelleme

Havza’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs’ta cuma namazının kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine Havza Belediyesi Temizlik İşleri Dezenfeksiyon Ekibi tarafından camilerde de dezenfekte çalışması yapıldı.

Havza’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs’ta cuma namazının kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine Havza Belediyesi Temizlik İşleri Dezenfeksiyon Ekibi tarafından camilerde de dezenfekte çalışması yapıldı. Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt’un koordinesinde yürütülen çalışmada camiler dezenfekte edildi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İbadethanelerimiz cemaatini, bizler de camilerimizde ibadetlerimizi eda etmeyi özledik. Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. Salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek için ilk günden bu yana sıkı bir çalışma ile ilçemizin tüm cadde ve sokaklarını ilaçlı su ile yıkadık, ilçe pazarlarında sosyal mesafenin korunması ile maske takılması konusunda gerekli önlemleri aldık. Şimdi camilerimiz bazı kurallar dahilinde ibadete açılıyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı ortamda ibaretlerini yapabilmeleri için camilerimizde sıkı bir dezenfekte çalışması yürüttük. İnşallah bu sıkıntılı günleri dayanışma içinde hep birlikte atlatacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Samsun Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:04
Sabah
04:59
Öğle
12:37
İkindi
16:36
Akşam
20:05
Yatsı
21:51

Samsun Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Efe Eczanesi
Ilkadim
Hale Eczanesi
Ilkadim
Site Eczanesi
Ilkadim
Atakent Eczanesi
Atakum
Araştırma Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Jandarma ve polisten maske ve izin belgesi denetimi

Jandarma ve polisten maske ve izin belgesi denetimi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Dr. Gökosmanoğlu: “Tiroit kanserinde erken tanı başarıyı arttırır”

Dr. Gökosmanoğlu: “Tiroit kanserinde erken tanı başarıyı arttırır”

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.