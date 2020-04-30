Havza Belediyesi fırınlara maske dağıttı

Havza Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 01-03 Mayıs günleri ilçede ekmek araçları ile satış yapacak olan ekmek fırınlarına maske dağıtıldı.

Havza Belediyesi Temizlik İşler Müdürü Zeki Kurt tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması süresinde ilçede ekmek araçları ile satış yapacak olan ekmek fırınlarına maske dağıtımı gerçekleştirildi. Fırın işletmecilerine ekmek dağıtımında maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir halkın sağlığını korumak adına her türlü çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca ilçemizde ekmek satışı fırınlarımıza maske desteği verdik. Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Sokağa çıkma kısıtlaması süresince belediyemiz Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü görevleri başında olacak" dedi.



