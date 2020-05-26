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Havza Belediyesi kısıtlamada yoğun çalışma

SAMSUN HABERLERİ  | 26.05.2020 17:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de Havza Belediyesi tarafından ilaçlama ve denetimlere aralıksız devam edildi.Zabıta ekiplerinin yürüttüğü denetim çalışmalarında ekmek fırınları ile ekmek satışı yapan araçlar ve tatlı satışı yapılan iş yerleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de Havza Belediyesi tarafından ilaçlama ve denetimlere aralıksız devam edildi.
Zabıta ekiplerinin yürüttüğü denetim çalışmalarında ekmek fırınları ile ekmek satışı yapan araçlar ve tatlı satışı yapılan iş yerleri denetlendi. Yapılan denetimlerde genel hijyen ve Covid-19 tedbirleri konusunda işletmeciler uyarıldı.
Veteriner Hizmetleri birimi tarafından da belirli noktalarda sokak hayvanları besleme noktalarına mama ve su bırakıldı. Ayrıca uçkun ile mücadele kapsamında park ve bahçelerde ilaçlama yapıldı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapmış olduğu açıklamada sokağa çıkma yasağına Havza genelinde uyulduğunu ifade ederek, “Halkımıza evlerinde kaldıkları için teşekkür ediyorum. Temizlik İşlerimiz, Zabıta Müdürlüğümüz ve Veteriner Hizmetlerimiz çalışmalarına ve denetimlerine aralıksız devam edecek. Unutmayalım yapılan her şey halkımızın sağlığı için. Havza’da sokağa çıkma yasağına uyma oranı oldukça yüksek. Teşekkürler Havza. Bu vesile ile tüm halkımızın Ramazan Bayramını tebrik eder, milletimize hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi.

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