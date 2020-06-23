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Havza Belediyesinde emekli personele tören

SAMSUN HABERLERİ  | 23.06.2020 13:32 | Son Güncelleme

Havza Belediyesi bünyesinde uzun süredir Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Ömer Faruk Çörekçioğlu için veda programı yapıldı.Çalışma hayatında 38 yılını dolduran, yaş haddi nedeni ile emekli olan ve uzun süredir Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Ömer Faruk Çörekçioğlu için Belediye Meclis Salonunda bir veda programı düzenlendi.

Havza Belediyesi bünyesinde uzun süredir Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Ömer Faruk Çörekçioğlu için veda programı yapıldı.
Çalışma hayatında 38 yılını dolduran, yaş haddi nedeni ile emekli olan ve uzun süredir Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Ömer Faruk Çörekçioğlu için Belediye Meclis Salonunda bir veda programı düzenlendi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir emekli olan personeline hediye verdi.
Düzenlenen törende konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Belediyecilik fedakarlık isteyen bir meslek. Bu fedakarlığı uzun yıllar gösteren ve ilçemize hizmet eden değerli bir arkadaşımız aramızdan ayrılıyor. 38 yıl gibi uzun bir süre devlet hizmetinde bulunan Ömer beye hizmetlerinden ötürü şahsım, belediyemiz ve Havzalılara adına teşekkür ediyorum. Her işe başlayanın en büyük hayali bir gün emekli olmaktır. Burada önemli olan şeref, onur ve vicdan rahatlığı ile emekli olabilmek. Ömer Faruk Bey bu gün bu onuru ve mutluluğu yaşamakta. Ömer Faruk Beye bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyorum” dedi.
Ömer Faruk Çörekçioğlu ise 38 yılda bir çok görevde bulunduğunu ifade ederek; “Bugün geriye baktığımda uzun bir süre, ilçeme ve ülkeme, insanlarımıza hizmet etmenin gururunu yaşamaktayım. Allah bu gururu sizlere de nasip etsin. Tüm dostlarımıza kapımız her zaman açık. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmalarından ardından Ömer Faruk Çörekçioğlu’na hediyeler takdim edildi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Çörekçioğlu’na kılıç, belediye flaması ve plaket verirken, Fen İşleri Müdürü Ömer Büyük tarafından saat, plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.
Programa ayrıca Havza Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği Temsilcisi Haşim Sancak ve Havza Belediyesi personeli de katıldı.

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