Havza Belediyesinden toplu iş sözleşmesi

Havza Belediyesi ve ortağı olduğu 25 Mayıs Termal Turizm ve Personel Hizmetleri A.Ş. ile Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri (TOLEYİS) Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Havza Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen imza töreninde Havza Belediyesinin ortağı olduğu 25 Mayıs Termal Turizm ve Personel Hizmetleri A.Ş.’ye ait kaplıca tesislerinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmeleri varılan anlaşma gereği 1 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir termal turizmin ilçe için önemli olduğunu belirterek, “Bu sektörde hizmet veren ve belediyemizin ortağı olduğu 25 Mayıs Termal Turizm ve Personel Hizmetleri A.Ş.’ye ait kaplıca tesislerinde çalışanlarını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri neticesinde karşılıklı anlayış içerisinde anlaşmaya vardık. Belediye olarak elimizden gelen tüm imkanları kardeşlerimiz için kullandık. Eminim ki kardeşlerimizde bunun karşılığını emekleri ile fazlası ile verecekler. İnşallah ilçemiz turizmine hizmet eden kardeşlerimize şartlarımızın el verdiğince iyi bir sözleşmeye imza atıyoruz. İlçemize, işçilerimize ve sendikamıza hayırlı olsun" dedi.

TOLEYİS Karadeniz Bölge Temsilcisi Şaban Demirci ise yapılan sözleşmeden ötürü her iki tarafından memnun olduğunu ifade ederek, "Sayın Başkanı ve şirket yetkililerine teşekkür ediyorum. İşçi kardeşlerimizin taleplerini karşılayacak ve işveren tarafında onayladığı güzel bir anlaşma oldu. Toplu iş sözleşmemiz taraflarına hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, şirket yetkilileri ve TOLEYİS Karadeniz Bölge Temsilcisi Şaban Demirci tarafından zam oranı ve diğer sosyal hakları kapsayan bir yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.



