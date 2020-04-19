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Havza Belediyesi’nden yasağın ikinci günü yoğun çalışma

SAMSUN HABERLERİ  | 19.04.2020 18:39 | Son Güncelleme

Havza’da, İçişleri Bakanlığı’nca 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle sessizliğe büründü.

Havza’da, İçişleri Bakanlığı’nca 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle sessizliğe büründü. Yasağın ikinci gününde de Havza Belediyesi ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam etti.
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boş kalan sokaklarda Havza Belediyesi tarafından pazar yeri, Hasan Aktar Caddesi ve Üniversite Mahallesi’nde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Ayrıca çöp konteynerleri de yıkandı. Zabıta ekiplerince ilçe genelinde ekmek satışı yapanlar denetlenerek, genel hijyen kurallarına uymaları, maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Veteriner hizmetleri birimi tarafından da belirli noktalarda sokak hayvanları besleme noktaları oluşturularak mama ve su bırakıldı. Havza Vefa Sosyal Destek Birimi’ni ziyaret eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir çalışanlardan bilgiler aldı.
Başkan Özdemir, sokağa çıkma kısıtlamasına Havza genelinde uyulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Halkımıza evlerinde kaldıkları için teşekkür ediyorum. Bu süreçte belediyemizin ilgili birimleri halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Havza Vefa Sosyal Destek Birimimiz bu süreçte hizmetlerine devam etmekte. Unutmayalım yapılan her şey halkımızın sağlığı için. Havza’da sokağa çıkma yasağına uyma oranı oldukça yüksek. Çalışmalarına ara vermeden devam eden vefa çalışanlarımıza ve belediye personelimize hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum.”

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