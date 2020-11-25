Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet kalitesiyle öne çıkıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ bünyesinde faaliyet gösteren Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

OMÜ’nün önemli sağlık üslerinden biri olan Merkezde Müdür Mehmet Yıldız ve Doç. Dr. İlker İlhanlı ile buluşan Rektör Ünal, bölgeyi Havza, Çarşamba, Bafra ve Ladik’in içinde olduğu bir sağlık merkezine dönüştürme arayışında olduklarını kaydederek genel durum hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı. Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin fiziki donanımı ile yapılan iyileştirme çalışmalarını gözlemledi.

“Sağlık turizmine yönelik kongrelerle öne çıkmalıyız”

Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin; seminer, panel, çalıştay gibi akademik organizasyonlarla sağlık turizminde öne çıkabileceğine dikkat çeken Rektör Ünal, “Bu tür etkinlikler, kente akademik anlamda katkı sağlayıp aynı zamanda yakın çevreye yapılacak günübirlik turları da zenginleştirecektir. Bu çerçevede tanıtıma ihtiyacımız var. Üniversitemizin, öncelikleri belirleyip bunun üzerine bir çıkış yapması gerekiyor. Buna dair de yeni bir stratejik değerlendirme üzerine yoğunlaştık” dedi.