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Havza tatlı üretim merkezi olacak

SAMSUN HABERLERİ  | 05.10.2020 17:00 | Son Güncelleme

Samsun’un Havza ilçesinin tatlı üretiminde merkez olacağı bildirildi.Havza Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) tatlı ve börek üretimi yapacak olan yatırımcı Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret etti.

Havza tatlı üretim merkezi olacak

Samsun’un Havza ilçesinin tatlı üretiminde merkez olacağı bildirildi.
Havza Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) tatlı ve börek üretimi yapacak olan yatırımcı Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret etti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında gerçekleşen ziyarette firma sahibi Ali Turhan yapılacak yatırım hakkında Başkan Özdemir’e bilgiler verdi. Turhan, “İki ayrı firma olarak yaklaşık 25 milyon liralık bir yatırım yapmayı planlamaktayız. Amacımız bir yıl içinde üretime geçmek. Tüm imalathanelerimizi burada toplamak ve burayı üretim merkezimiz yapmak. Hedefimiz ilk etapta 2 bin 500 kişi istihdam etmek. Tam kapasite çalıştığımızda bu sayı çok daha artacak. Şu an 35 ile ürün sevk etmekteyiz. Yine burada kurulacak fabrika ile kendi satış zincirimiz ülke genelinde bin 500’e çıkaracağız. Burada günlük 40 ton baklava imal etmeyi hedeflemekteyiz. Yapılacak bu yatırım ile Havza ülkemizin baklava üretim merkezi haline gelecek. Hedeflerimizden biri kaliteli baklavayı ucuz fiyata hem halkımıza hem de ihraç yaparak yurt dışındaki baklava severlere ulaştırmak” dedi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza OSB’nin sanayicilere nakliye açısından çok büyük avantajlar sunduğunu belirterek, “OSB’miz konumu ve içerisinden geçen demiryolu ile yatırımcılar için önemli avantajlar sağlamakta. Bu imkanların daha iyi hale gelmesi için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah Havza önümüzdeki yıllarda istihdam sorununu çözmüş ve göç alan bir ilçe olacak. Bizim için tahsis yapmaktan önemlisi yatırımını bir an evvel hayata geçirecek ve istihdam sağlayacak yatırımcılar yer tahsisi yapmak. Havza Belediyesi olarak OSB’de yatırım yapacak tüm yatırımcılarımızın yanındayız. Pandemi ortamında üretime ve istihdama destek olacak büyük yatırımlara imza atan firmalarımızı kutluyorum” diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Ali Turhan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e ziyaretin anısına bakır üzerine kabartma Osmanlı tuğrası tablo hediye etti.

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