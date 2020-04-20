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Havza Vefa Sosyal Destek Grubu 885 kişiye ulaştı

SAMSUN HABERLERİ  | 20.04.2020 12:31 | Son Güncelleme

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza Vefa Sosyal Destek Birimimiz ve görevlileri tarafından 112 üzerinden gelen 885 talep karşılandı” dedi.Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Havza Vefa Sosyal Destek Gurubu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Havza Vefa Sosyal Destek Birimi’ni ziyaret etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza Vefa Sosyal Destek Birimimiz ve görevlileri tarafından 112 üzerinden gelen 885 talep karşılandı” dedi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Havza Vefa Sosyal Destek Gurubu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Havza Vefa Sosyal Destek Birimi’ni ziyaret etti. Görevliler ile bir süre sohbet eden Başkan Özdemir birimin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. İlçede korona virüsü ile mücadelede yapılan çalışmaları anlattı.
Havza Vefa Sosyal Destek Grubu’nun 65 yaş veya kronik hastalığı olanların sağlık başta olmak üzere tüm temel zaruri ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile kurulduğunu belirten Özdemir, “ İlçemizde kurumlar arası koordinasyon üst seviyede olup, bu güne kadar Havza Vefa Sosyal Destek Birimimiz ve görevlileri tarafından 112 üzerinden gelen 885 talep karşılandı. 24 saate görevleri başında olan Kamu kurumlarımız çalışanlarından oluşan ekiplerimiz değerli büyüklerimizin gıda, maaş ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktalar. Yine 65 yaş üstü ve kronik hastalarımızın ilaç ve sağlık problemleri, Havza Devlet Hastanesi evde sağlık hizmeti tarafından yürütülmekte. Havza Vefa Belediyemizde, Seyahat İzin Kurulu ise Havza Hükümet Konağında çalışmalarına devam etmektedir. Şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen 80’e yakın kişiye seyahat izin belgesi verilmiştir. Belediyemize bağlı Temizlik İşleri Birimimiz İlçemiz mahallelerinde sokakları dezenfekte etmeye devam etmekte olup, Mücadele kapsamında ek tedbirler almaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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