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Havza’da asfalt mesaisi

SAMSUN HABERLERİ  | 12.07.2020 18:45 | Son Güncelleme

Samsun’un Havza ilçesinde Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi tarafından yürütülen asfalt çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.Çalışmalar kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi ekipleri tarafından İnönü Mahallesi Şehit Piyade Er Ramazan Bozkurt Sokak’ta devam eden asfalta çalışmalarında aşınan yol sıcak asfalt kaplama ile yenilendi.

Samsun’un Havza ilçesinde Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi tarafından yürütülen asfalt çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.
Çalışmalar kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi ekipleri tarafından İnönü Mahallesi Şehit Piyade Er Ramazan Bozkurt Sokak’ta devam eden asfalta çalışmalarında aşınan yol sıcak asfalt kaplama ile yenilendi. Yaklaşık 400 metrelik alanda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapılan planlamalar doğrultusunda çalışmalara devam edildiğini belirterek, “ Bu bölgede yol zaman içinde bozularak kullanılmaz hale gelmişti. Yolu yeniden daha sıcak asfalt kaplama ile daha güvenli ve kullanılabilir bir hale getirdik. Samsun Büyükşehir Belediyemiz ve Havza Belediyesi olarak güç birliği ile halkımıza hizmet etmenin gayretindeyiz. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e ilçemize vermiş oldukları destekler için teşekkür ediyorum. Halkımıza hizmet için yapılması gereken ne varsa yapılacak. Ayrıca hafta sonu olmasına rağmen halkımız için çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi çalışanlarına gayretleri için teşekkür ederim” dedi.

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