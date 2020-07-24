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Havza’da Ayasofya coşkusu

SAMSUN HABERLERİ  | 24.07.2020 14:20 | Son Güncelleme

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazının ardından, Samsun’un Havza ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara şerbet ikram edildi.Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasından ve bu tarihi ana şahitlik etmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.İstanbul’un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453’ten 1934’e kadar cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak kalan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin kekrar ibadete açılarak cuma namazının kılınması tüm ülkede olduğu gibi Havza’da da sevinç ile karşıladı.Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tekrara ibadete açılması neden ile Havza Belediyesi tarafından Kevser Camisi’nde cuma namazının ardından vatandaşlara şerbet ikram edildi.Şerbet dağıtımına Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan da katıldı.Başkan Sebahattin Özdemir, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu tarihi ana şahitlik etmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazının ardından, Samsun’un Havza ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara şerbet ikram edildi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasından ve bu tarihi ana şahitlik etmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.
İstanbul’un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453’ten 1934’e kadar cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak kalan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin kekrar ibadete açılarak cuma namazının kılınması tüm ülkede olduğu gibi Havza’da da sevinç ile karşıladı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tekrara ibadete açılması neden ile Havza Belediyesi tarafından Kevser Camisi’nde cuma namazının ardından vatandaşlara şerbet ikram edildi.
Şerbet dağıtımına Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan da katıldı.
Başkan Sebahattin Özdemir, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu tarihi ana şahitlik etmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Danıştay, Ayasofya’yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş, Cumhurbaşkanımızın kararı ile de Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir. Böylece fetih hakkı olan Ayasofya aslına rücu etmiş, İstanbul’un fatihi Sultan Mehmet Han’ın vasiyeti yerine gelmiştir. Bugünleri bizlere gösteren, bir duamızı daha gerçeğe dönüştüren Rabb’imize hamdediyoruz. 15 Temmuz direniş ve dirilişinin bir yansıması olan Ayasofya’nın ibadete açılması, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğünün ayak sesleridir. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarih yazmaya devam ediyor. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması için çaba sarf eden Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İstanbul’un fatihi kutlu komutan Fatih Sultan Mehmet’i ve kahraman ecdadımızı rahmetle anıyorum. Hayırlı olsun” dedi.

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