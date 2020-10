Havza’da Muhtarlar Günü

Samsun Havza’da 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Program kapsamında ilk olarak muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu. Günün anlamına ilişkin konuşmayı yapan Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ; “Cenazede, düğünde, bayram da halkımız ile 24 saat birlikte olan ve onların dertlerini dert, sevinçlerini kendimize mutluluk kaynağı görmekten her zaman onur duyduk. Bu vesile ile işgal altındaki topraklarını geri almak için mücadele eden can Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtirim” dedi.

Mehmetçik Meydanı’ndaki programın ardından ardından muhtarlar ilçe mezarlığını ziyaret ederek burada şehitler için dua ettiler. Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesi Başkanı Atilla Turguter ve muhtarlar daha sonra Havza Kaymakamı Metin Yılmaz’ı ziyaret ettiler. Ziyarette Çavdar ve Turguter muhtarlar adına Kaymakam Yılmaz’a çiçek takdim ettiler.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesi Başkanı Atilla Turguter ve muhtarlar programın son bölümünde ise Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i ziyaret ettiler. Havza Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ziyarette, Havza Muhtarlar Derneği Başkanı dernek başkanları muhtarlar adına Belediye Başkanı Özdemir’e çiçek takdim etti.

Muhtarlık müessesesinin 1829 yılına dayandığını anımsatan Çavdar, yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturduğunu ve 2015 yılında 19 Ekim tarihinin Başbakanlık genelgesi ile Muhtarları Günü olarak kutlanmaya başladığını belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de muhtarlık görevinin sevgi ve fedakarlık isteyen zor bir iş olduğuna değinerek, “Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlarımız bizlerin en yakın mesai arkadaşlarımız. Onlara destek olmak için elimizden geleni yapmaktayız” ifadelerini kullandı.