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Havza’da öğretmenler unutulmadı

SAMSUN HABERLERİ  | 24.11.2020 17:34 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeni ile Şehit Öğretmen Ayhan Kural’ın ailesi ile 2017 yılında kazada yaralanan ve halen tedavisi devam eden öğretmen Osman Nuri Şenkal’ı evlerini ziyaret etti.
Ziyarette konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Çocuklarımıza bir harf öğretebilmek için yurdumuzun her köşesinde heyecanla görev yapan, fedakârlığın zirve isimleri olan saygıdeğer öğretmenlerimizin ‘Öğretmenler Günü’nü kutluyor, aileleri ve öğrencileri ile birlikte mutlu, huzurlu ve saadet dolu yıllar temenni ediyorum. Görevlerini yapmak maksadıyla ülkemizin çeşitli yerlerinde bulunurken terör saldırıları sonucunda şehitlik mertebesine yükselmiş aziz öğretmenlerimize de Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, “Öğretmene değer vermek ve sonsuz saygı duymak hem inancımızın hem kültürümüzün gereğidir. Öğretmenler, ifa ettikleri bu kutsi görevle toplumun geleceğini inşa ederler. Bu vesileyle 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü eğitim dünyasına hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere eğitim şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyor, eğitim camiamızın bu özel gününü kutluyorum” diye konuştu.
Ziyarete Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve Havza Müftüsü Mehmet Nurlu da katıldı.

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