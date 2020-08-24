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Havza’da yol süpürme aracı hizmete girdi

SAMSUN HABERLERİ  | 24.08.2020 14:55 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Havza Belediyesine hibe edilen yol süpürme aracı hizmete girdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Havza Belediyesine hibe edilen yol süpürme aracı hizmete girdi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Önceliğimiz temiz bir Havza” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Havza Belediyesine hibe edilen 8 metreküp kapasiteli yol süpürme aracı ilçede hizmet vermeye başladı. Yüksel kapasitesi ile uzun süre çalışma potansiyeline sahip araç Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yol temizleme çalışmalarında aktif olarak kullanılmaya başladı.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalarda çevremizin korunmasına her zaman önem verdik. Önceliğimiz temiz bir Havza. Havza Belediyesi olarak tüm mahallerimize temizlik hizmeti götürmekteyiz. Şu an merkez dahil 98 mahallemizde rutin olarak temizlik ekiplerimiz çalışmakta. Araç filomuza katılan yeni yol süpürme aracımız bize çalışmalarımızda güç katacak. Yol süpürme aracının ilçemize kazandırılmasında emeği geçenlere ve destek olanlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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