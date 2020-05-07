YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Havza’da yufka ve tatlıcılara maske

Havza’da yufka ve tatlıcılara maske

SAMSUN HABERLERİ  | 07.05.2020 15:58 | Son Güncelleme

Havza Belediyesi tarafından korona virüs salgı ile mücadele kapsamında ilçede tatlı ve yufka imalatı ile satışı yapan iş yerlerine maske dağıtımı yapıldı.Havza Belediyesi Temizlik İşler Müdürü Zeki Kurt tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçede tatlı ve yufka imalatı ile satışı yapan iş yerlerine maske dağıtımı gerçekleştirildi.Tatlı ve yufka imalatı ile satışı yapan işletmecilere imalat aşamasında ve satışında maske ile eldiven takmaları, genel hijyen, müşteriler arasında sosyal mesafe kuralına uymaları konularında uyarılarda bulunuldu.Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir halkın sağlığını korumak adına her türlü çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Yaşanan olumlu tablonun bozulmaması için alınan tedbirlere daha sıkı şekilde uymamız lazım.

Havza Belediyesi tarafından korona virüs salgı ile mücadele kapsamında ilçede tatlı ve yufka imalatı ile satışı yapan iş yerlerine maske dağıtımı yapıldı.
Havza Belediyesi Temizlik İşler Müdürü Zeki Kurt tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçede tatlı ve yufka imalatı ile satışı yapan iş yerlerine maske dağıtımı gerçekleştirildi.
Tatlı ve yufka imalatı ile satışı yapan işletmecilere imalat aşamasında ve satışında maske ile eldiven takmaları, genel hijyen, müşteriler arasında sosyal mesafe kuralına uymaları konularında uyarılarda bulunuldu.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir halkın sağlığını korumak adına her türlü çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Yaşanan olumlu tablonun bozulmaması için alınan tedbirlere daha sıkı şekilde uymamız lazım. Sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca açık olacak tatlı satışı yapan iş yerlerimizin maske temininde zorluk yaşamamaları için maske desteği verdik. Yine halkımızın fazlaca tükettiği ve yoğunluğun yaşandığı yufka imalathane ve satış yerlerine de maskeleri teslim edildi. Halkımızın sağlığı her şeyden önemli” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

AK Partili Sabuncu, “Çarşı fikri son derece yanlıştır”

AK Partili Sabuncu, “Çarşı fikri son derece yanlıştır”

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

Poşet ve paketten virüs bulaşma riski

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Başkan Halil Başer: "Çevre ilçelere zorunlu olmadıkça seyahat etmeyelim"

Başkan Halil Başer: "Çevre ilçelere zorunlu olmadıkça seyahat etmeyelim"

Yıkılma tehlikesi olan bina satın alındı

Yıkılma tehlikesi olan bina satın alındı

Samsun Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:18
Öğle
12:36
İkindi
16:30
Akşam
19:45
Yatsı
21:21

Samsun Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Bektaş Eczanesi
Ilkadim
Engindeniz Eczanesi
Ilkadim
Garipoğlu Eczanesi
Ilkadim
Çelebi Eczanesi
Atakum
Pınar Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İhtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

İhtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

Genç kızı kaçırıp oral seks yaptırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.