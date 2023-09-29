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Havza'nın "Bakkal amcası" 42 yıldır aynı yerde hizmet veriyor

29.09.2023 12:01 | Son Güncelleme:
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Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Yusuf Us, 42 yıldır aynı mahallede bakkallık yapıyor.

Liseden mezun olduktan sonra 1981 yılında geçici olarak Yeni Mahalle'de bakkal dükkanı açan Yusuf Us, bir daha işini bırakmadı.

Aradan geçen 42 yılda hep aynı yerden hizmet veren Us, dükkanında bulunan eski model ahizeli telefonu, kefeli terazisi ve kasetçaları ile mahallesine hizmet vermeyi sürdürüyor.

Mahallenin "Bakkal amcası" olan Yusuf Us, AA muhabirine, bitirdikten sonra üniversite sınavlarını hazırlanmaya başladığını söyledi.

Bu dönemde daha önce bir başkası tarafından işletilen ancak uzun süredir kapalı olan bakkalı işletmesi için kendisine teklifte bulunulduğunu dile getiren Us, "Komşularımızın, 'Burası boş durmasın, bir bakkal aç" şeklinde talepleri oldu. Ben de üniversite sınavına hazırlanırken bir taraftan da burayı açtım. Burayı geçici olarak açtım aslında. Daha sonra işimi sevdim ve aradan yıllar geçti." dedi.

Bugüne kadar bakkal dükkanının hep aynı yerde hizmet verdiğini vurgulayan Us, şöyle devam etti:

"Önceden bu mahallede duran, çocukluğu bu mahallede geçen çocuklardan büyüyüp başka mahallelere, başka illerle taşınanlar yıllar sonra gelip, 'Beni tanıdın mı ağabey? Beni tanıdın mı amca?' diyor. Bir kısmını tanıyoruz, bazılarını tanıyamıyoruz ama onlar eski anılarını, çocukluk yıllarını hatırlamak için bakkala gelip ziyaret ediyor. Gelenler, 'Bu bakkalın çocukluğumuzda ayrı bir kokusu vardı. Yine aynı kokusu devam ediyor' diyor. Benim için bu koku hep aynı ama onlar için çocukluk anılarındaki koku çok değişik oluyor."

Dükkanı açtığında çocuk olan neslin şimdi de çocuklarına hizmet verdiğini anlatan Us, "Çocukları geldiği zaman söylüyorlar, 'Babamlar da bu bakkaldan alışveriş yapıyormuş, geliyorlarmış' diye. O da bizi ayrı mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Us, her mesleğin kendine göre bir zorluğu bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizler küçük esnafız. Gittikçe işlerimiz zorlaşıyor. Büyük marketlerin açılması ve çoğalması mahalle bakkallarını sıkıntıya sokuyor. Halkımızdan mahalle bakkallarına, küçük esnafa destek vermelerini, alışverişlerini buralardan da yapmalarını bekliyoruz. 42 yıldır aynı mahallede, aynı yerimde severek bakkallığa devam ediyorum. Gücüm yettiğince bu mahallenin bakkal ağabeyi, bakkal amcası olarak devam etmek istiyorum."

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