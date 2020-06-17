Havza’ya 375 araç kapasiteli otopark

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ilçenin en önemli sorunlarından bir olan park yeri ve otopark sorunun çözümü için yer tahsisi yapıldığını belirtti. Özdemir, “375 araç kapasiteli otopark hizmet girdiğinde hem ilçe trafiği rahatlayacak hem de park sorunu çözülmüş olacak” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Havza’da yapılacak olan otopark için yer tahsisi yapıldığını belirterek, "İlçe halkımız ve dışarıdan gelen misafirlere sorduğumuzda ilçemizin en önemli iki sorunundan bir otopark olarak karşımıza çıkmakta. Bu sorunu çözmek için yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Samsun Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçemize otopark yapılması kararı alınmıştı. Projesi hazırlanan otopark için Belediye Meclisimizden aldığımız bir karar ile belediyemize ait alan otopark yapılmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyemize tahsis edildi” dedi.

19 Mayıs Mahallesi’nde gasilhane ve yanında otopark alanı olarak kullanılan alanın proje için tahsis edildiğini belirten Başkan Özdemir, “İnşallah burada yaklaşık 2 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip, 3 katı yer altında olmak üzere 5 katlı modern bir otoparkı ilçemize kazandıracağız. Üst katı açık olacak otoparkın bu bölümü kırsal mahallelerimizden gelen minibüslerimiz için kullanılacak. Yine aynı katta yeni bir gasilhane inşa edilecek ve cenaze hizmetlerimiz buradan devam edecek” diye konuştu.

Projenin ilçedeki park yeri sorununa köklü bir çözüm getireceğini belirten Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “375 araç kapasiteli otopark hizmet girdiğinde hem ilçe trafiği rahatlayacak hem de park sorunu çözülmüş olacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Projenin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Başta Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

