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Hayalet şehir Tekirdağ

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 11.04.2020 13:33 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşlar evlerine çekilince, Tekirdağ’ın şehir merkezi hayalet şehre dönüştü.İçişleri Bakanlığı korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dün 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşlar evlerine çekilince, Tekirdağ’ın şehir merkezi hayalet şehre dönüştü.
İçişleri Bakanlığı korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dün 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti. Gece 24.00’da başlayan yasak dolayısıyla vatandaşlar hafta sonunu evlerinde geçirecek. Vatandaşların evlerine çekilmesiyle sokaklar bomboş kaldı. Süleymanpaşa’nın en işlek cadde ve sokakların bile boş kalması hayalet kent manzarası ortaya çıktı.
Kolluk kuvvetleri ise yasağın sağlıklı uygulanabilmesi için kent içinde devriyelerini sıklaştırdı.

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Akdeniz Eczanesi
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