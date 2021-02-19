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Hayali polislikti ama terzi oldu

19.02.2021 10:27 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Ayhan Ateş yıllar önce polis hayalleri içerisinde yaşarken, ağabeyinden öğrendiği mesleğini şimdilerde açtığı dükkanında yaşatmaya devam ediyor.Ünye’nin Kapalı Pazar Çarşısı’nda açtığı dükkanda terzilik mesleğine devam eden Ayhan Ateş, yıllar önce çocukluk yaşlarında yaşadığı polislik mesleği hayalini, çocuklarına söyleyerek onların olmasını istiyor.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Ayhan Ateş yıllar önce polis hayalleri içerisinde yaşarken, ağabeyinden öğrendiği mesleğini şimdilerde açtığı dükkanında yaşatmaya devam ediyor.
Ünye’nin Kapalı Pazar Çarşısı’nda açtığı dükkanda terzilik mesleğine devam eden Ayhan Ateş, yıllar önce çocukluk yaşlarında yaşadığı polislik mesleği hayalini, çocuklarına söyleyerek onların olmasını istiyor. 35 senedir her gün dikişlere hayat veren Ayhan Ateş, kendisine gelen polis ve askerleri ise ayrı bir ilgiyle karşılıyor.

"Çocuklukta insan ister istemez o mesleğe hevesleniyor"
Çocuk yaşlarda polis olma hayalini insanın heveslendiğini dile getiren 35 yıllık terzi Ayhan Ateş, "Ben bu mesleğe 1986 yılında çırak olarak başladım. O gün bu gündür Bismillah diyerek işimize devam ediyoruz. 35 sene önce ağabeyim kendi dükkanında çalışırken ve o sırada elbise dikerken onun yaptığı benim dikkatimi çekti. Tabii, o zamanki çocukluk olarak ilgilenmeye başladım. O günden beride bende terzilik işime devam ediyorum. Polis olamadım diye içimde bir uhde kalmadı. Ancak o günün şartlarında gerek polislerimizin belindeki silah veya o üniformaya insan ister istemez bir hevesleniyor. Tabii, biz yıllardır hevesimizi alamasak da meslek olarak terzi olarak kaldık" dedi.

"Oğlum bana polis olacağını söyler"
7 yaşındaki çocuğuyla bazen dertleştiğinde büyüyünce ne olacağının sorusunu sorarak oğlunun polis olmak istediğini söyleyen Ateş, "Benim evde 7 yaşında bir oğlum var. Mesela çocuğuma büyüyünce ne olacaksın dediğimde oğlum bana polis olacağını söyler. Çocuklarımda meslek hayali ya polisliktir ya da asker olmaktı. Bazen iş yerime polislerde geliyor. Biz de emniyet güçlerimizi her daim güzel karşılıyoruz. Zaten o üniformanın bende hep başka bir saygınlığı var" diye konuştu.

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