YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Hayalindeki nesneyi tasarladı dereceye girdi

Hayalindeki nesneyi tasarladı dereceye girdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.06.2020 13:38 | Son Güncelleme

Bilişimle Üretim Projesi’nde Balıkesir’de yer alan tek okul olan Karesi Ortaokulu öğrencisi Kayra Gökhan “Hayalimdeki Nesneyi Tasarlıyorum” uygulamasında dereceye girdi.

Hayalindeki nesneyi tasarladı dereceye girdi

Bilişimle Üretim Projesi’nde Balıkesir’de yer alan tek okul olan Karesi Ortaokulu öğrencisi Kayra Gökhan “Hayalimdeki Nesneyi Tasarlıyorum” uygulamasında dereceye girdi. Türkiye genelinde Bilişimle Üretiyorum projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 139 okuldan 235 proje arasında yapılan elemelerde ilk 20 arasında girmeyi başardı.
2023 Eğitim Vizyonu içinde yer alan “Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm” teması dâhilinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından dijital becerilerin geliştirilmesi için içerik geliştirme ve öğretmen eğitimi hedefine uygun olarak yürütülen Bilişimle Üretiyorum Projesi’nde Balıkesir’e ödül geldi. Proje dahilinde dijital ortamda gerçekleştirilen etkinlikte Karesi Ortaokulu öğrencisi Kayra Gökhan Türkiye genelinde 20 öğrenci arasında girerek büyük başarıya imza attı.

“Balıkesir’de Projede yer alan tek okuluz”
Karesi Ortaokulu Müdürü Aydın Benli projedeki başarıdan dolayı öğrenci Kayra Gökhan ve projenin yürütücülerine teşekkür ederek, şu bilgileri verdi:
“Bilişimle Üretim Pilot Uygulaması Balıkesir’de sadece Karesi İlçesinde bulunan Balıkesir Karesi Ortaokulu’nda gerçekleştiriliyor. Bu uygulama ile öğrencilere bilişimle üretim ve algoritmik düşünme becerileri kazandırmak için üç boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı, bilgisayarlı ve bilgisayarsız ortamda algoritmik düşünme eğitimi etkinliklerinin yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca öğretmenlere bu süreçte rehberlik edebilmelerini sağlayacak hizmet içi eğitimler verilmiş, Bilişim Laboratuvarı sınıflarına 3D yazıcı, eğitici kitler, masaüstü ve dizüstü bilgisayar setleri ile eğitim içerikleri sağlanmıştır.

“Öğrencimiz ilk 20 arasına girdi”
2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Ankara, İstanbul ve Siirt illerinde toplam 15 okulda gerçekleştirilen Bilişimle Üretim uygulamasına 2019-2020 eğitim öğretim yılında dahil olan 120 okuldan biri olan Balıkesir Karesi Ortaokulu öğrencileri Bilişim Teknolojileri öğretmenleri Fatma Bayır ile birlikte projenin etkinliklerini gerçekleştiriyor. Uzaktan Eğitim sürecinin başlamasıyla beraber Bilişimle Üretim Projesi çalışmalarına online olarak devam eden Balıkesir Karesi Ortaokulu öğrencilerinden "Tinkercadle Hayalimdeki Nesneyi Tasarlıyorum" ayağına katılan 5.sınıf öğrencisi Kayra Gökhan dereceye girmiştir. Türkiye genelinde proje kapsamındaki 139 okuldan gelen 235 proje 3 jüri üyesi tarafından önce 61 projeye indirgenmiş, bu 61 proje de 9 jüri tarafından değerlendirilmiştir. Kayra Gökhan en yüksek puan alan ilk 20 öğrenci arasına girmiş ve online düzenlenen toplantıda hediyesini almıştır.”

Hayalindeki nesneyi tasarladı dereceye girdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladıYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa ’Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız’ diyorlar”

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa ’Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız’ diyorlar”

Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

Balıkesir Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
03:41
Sabah
05:34
Öğle
13:12
İkindi
17:09
Akşam
20:41
Yatsı
22:25

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Aytekin Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Ulu Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
100.Yıl Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Edremit Belediyesi 10 bin bayrak dağıttı

Edremit Belediyesi 10 bin bayrak dağıttı

Bandırma’da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

Bandırma’da toplu ulaşım yolcu sayısı 2 bine düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.