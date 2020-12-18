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Hayaller tecrübeyle buluşuyor

MALATYA HABERLERİ  | 18.12.2020 14:14 | Son Güncelleme

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünün bünyesinde, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından “Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor” online söyleşi programı gerçekleştirildi.Programda Türkiye siyaset tarihinde iz bırakan Gazeteci Yazar Yavuz Donat konuk edildi.

Hayaller tecrübeyle buluşuyor

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünün bünyesinde, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından “Hayaller Tecrübeyle Buluşuyor” online söyleşi programı gerçekleştirildi.
Programda Türkiye siyaset tarihinde iz bırakan Gazeteci Yazar Yavuz Donat konuk edildi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu’nun da yer aldığı programa, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Hülya Bingöl’ün üstlendiği programda Spor Bilimleri öğrencileri gazetecilik ve köşe yazarlığının yanı sıra kamuoyuna kitaplarıyla da ulaşan ve mesleğine olan tutkusuyla Türkiye’nin bu gününe yön veren gelişmelerin sözcülüğünü üstlenmeye devam eden Yavuz Donat’a merak ettikleri soruları yönelttiler. Sorulara içtenlikle yanıt veren ve gazetelere yansımayan tüm ayrıntıları objektif bir tutumla aktaran, kendine has üslubu ve doğrucu kişiliğiyle öğrencilerimizi birçok yönden aydınlatan Yavuz Donat meslek yaşamındaki başarı sırlarını ve hayata dair deneyimlerini samimiyetle paylaştı. Program sonunda Malatya’nın kendisi için özel bir anlamı olduğunu ifade eden Donat, İnönü Üniversitesine konuk olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a teşekkürlerini dile getirdi. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu yoğun gündemine rağmen daveti geri çevirmediğini söylediği Yavuz Donat’a teşekkürlerini ifade etti.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise İnönü Üniversitesi öğrencileriyle birikimlerini paylaşan Yavuz Donat’a en kısa zamanda yüz yüze üniversitemizde misafir etmeyi arzuladıklarını belirtti.

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